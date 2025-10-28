Festa di Castagnatura a Raggiolo | un weekend per famiglie e bambini
RAGGIOLO Una Festa di Castagnatura a misura di bambino a Raggiolo. Sabato 1 e domenica 2 novembre torna il tradizionale evento autunnale nel borgo casentinese che proporrà un ricco programma di attività rivolte anche ai più piccoli tra laboratori creativi, visite, guidate spettacoli, giochi e momenti di condivisione. Tra le novità dell’evento organizzato dalla Brigata di Raggiolo con il sostegno del Comune di Ortignano Raggiolo e della Regione Toscana rientra la nascita delle due mascotte della festa: "Ceppo", cioè il grande ceppo che verrà acceso nella piazza centrale del borgo, e "Riccy", cioè la tipica castagna raggiolana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
