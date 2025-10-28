Festa del torrone 2025 | Cremona celebra il suo iconico dolce Programma e appuntamenti

Cremona, 28 ottobre 2025 – È un viaggio nel gusto e nella tradizione, la Festa del Torrone che si terrà da sabato 8 a domenica 16 novembre a Cremona. Giunta alla 28ª edizione, il tema di quest’anno sarà la musica, in omaggio alla grande tradizione liutaia cremonese. La manifestazione sarà un'occasione per scoprire le infinite declinazioni dell’iconico dolce che celebra l'identità gastronomica di Cremona, saranno presenti molti produttori da tutta Italia, per far assaggiare le loro creazioni e a condividere la passione per il torrone in ogni sua forma. I torroni, tra mille sfumature e gusti. Novità dell'edizione 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

