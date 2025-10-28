Festa da urlo per El Shaarawy

In occasione del suo 33esimo compleanno, Stephan El Shaarawy ha deciso di festeggiare con una festa casalinga a tema Halloween, semplice ma d’effetto. La serata è stata immortalata dagli amici presenti e dalla compagna del Faraone Ludovica Pagani sui propri canali social. Dalle decorazioni in casa all’allestimento della tavola, tutto aveva un aspetto “mostruoso” senza far mancare però dettagli riguardanti la prima passione del giocatore, dalle candeline giallorosse sulla torta alla lampada “Area 92”. Una serata trascorsa tra gli amici di sempre (come il giocatore di Kings League Manuel Galiano) e il suo amore che prossimamente diventerà sua moglie, come annunciato recentemente; è proprio la giornalista e influencer a mostrare i dettagli della festa sul proprio profilo Instagram, su cui ha anche pubblicato un dolce scatto con il calciatore classe 1992 commentando con “Meriti tutto ciò che il tuo cuore desidera”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Festa da “urlo” per El Shaarawy

