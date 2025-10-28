Ferrovia Avellino-Rocchetta Sant’Antonio | una storia lunga 130 anni
Con una giornata speciale e ricca di iniziative, domenica 26 ottobre 2025 sono stati celebrati i 130 anni della ferrovia Avellino-Rocchetta Sant’Antonio. Più di 100 partecipanti hanno riempito i vagoni del treno riservati a questa speciale ricorrenza: a bordo la musica, l’allegria e i paesaggi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Un viaggio tra storia, musica e memoria! In occasione dei 130 anni della ferrovia Avellino-Rocchetta Ieri siamo partiti da Avellino in una giornata un po’ uggiosa, ma piena di entusiasmo, per celebrare i 130 anni della ferrovia Avellino–Rocchetta. A bordo, tre - facebook.com Vai su Facebook
L’Avellino Rocchetta celebra i 130 anni, scommessa vinta. Amodo: oggi è un riferimento del turismo in Campania - E’ stata l’occasione per ribadire la centralità della ferrovia nella storia dell’Irpinia la celebrazione dei 130 anni della tratta Avellino- Segnala corriereirpinia.it
Avellino-Rocchetta, la rinascita: nuovo look per i binari storici - E il Ponte Principe di Lapio potrebbe diventare pedonale, pur conservando il passaggio del treno storico del paesaggio. Secondo ilmattino.it
Verso la riapertura della ferrovia Rocchetta Sant'Antonio-Gioia del Colle: un convegno per vagliare territori e opportunità - Giovedì 12 giugno alle ore 18:30 negli spazi del Chiostro Comunale di Gioia del Colle si terrà il convegno “Treni, territori e opportunità. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it