Ferrovia Avellino-Rocchetta Sant’Antonio | una storia lunga 130 anni

Con una giornata speciale e ricca di iniziative, domenica 26 ottobre 2025 sono stati celebrati i 130 anni della ferrovia Avellino-Rocchetta Sant’Antonio. Più di 100 partecipanti hanno riempito i vagoni del treno riservati a questa speciale ricorrenza: a bordo la musica, l’allegria e i paesaggi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it