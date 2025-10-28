Ferrari F76 | la prima hypercar digitale come manifesto del futuro
(Adnkronos) – Nel 2025, anno che ha visto il terzo trionfo consecutivo alla 24 Ore di Le Mans con la 499P, Ferrari introduce la F76, una creazione che esiste esclusivamente nel mondo digitale sotto forma di NFT. Il suo nome richiama direttamente la prima storica vittoria del Cavallino Rampante nella celebre maratona francese del 1949, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altre letture consigliate
In Bahrain Ferrari arriva da prima contendente per il titolo. ll capo ingegnere Cannizzo crede nel potenziale del team Scopri le sue parole A cura di Lorenzo Serci - facebook.com Vai su Facebook
Nasce la prima auto @Ferrari completamente elettrica. Arriverà nel 2026 - X Vai su X
Ferrari F76: la prima hypercar digitale come manifesto del futuro - La Ferrari F76 è una hypercar digitale in NFT, manifesto di design e innovazione, sviluppato dal Centro Stile per l’esclusivo programma Hyperclub ... Secondo adnkronos.com
Ferrari F76: la prima hypercar digitale del Cavallino Rampante riscrive la storia del mito - Fai clic sull'icona dell'estensione per il blocco annunci installata sul tuo browser. Si legge su automoto.it
Ferrari F76, svelata al Mugello la prima hypercar digitale del Cavallino - La Ferrari ha presentato all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) la F76, la prima vettura hypercar digitale che celebra con il suo nome, nell'anno della terza vittoria consecutiva alla 24 Ore ... Da ansa.it