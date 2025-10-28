Ferrari F76 | la prima hypercar digitale come manifesto del futuro

(Adnkronos) – Nel 2025, anno che ha visto il terzo trionfo consecutivo alla 24 Ore di Le Mans con la 499P, Ferrari introduce la F76, una creazione che esiste esclusivamente nel mondo digitale sotto forma di NFT. Il suo nome richiama direttamente la prima storica vittoria del Cavallino Rampante nella celebre maratona francese del 1949, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

