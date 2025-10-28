fermate subito il cantiere della bretella

ZONA CERAMICHE di Gianpaolo Annese Bretella Campogalliano-Sassuolo, la settimana scorsa è stata ricca di colpi di scena. La prima novità è stata la bocciatura da parte della Commissione europea del bando di gara del ministero delle Infrastrutture per il rinnovo della concessione dell’A22, scaduta da oltre 10 anni. Sono stati dichiarati incompatibili con i principi della concorrenza sia il diritto di prelazione (ad Autobrennero Spa) sia la finanza di progetto per l’affidamento delle nuove concessioni autostradali. La seconda notizia è che AutoCS Spa, società concessionaria della costruzione della Bretella – all’interno della quale si inserisce anche il progetto per la ’bretellina’ di Rubiera – procede in queste settimane agli espropri di terreni e immobili interessati dal tracciato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

