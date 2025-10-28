Ferito e intrappolato due ore sotto il mezzo da lavoro | paura in cava complicati soccorsi

Massa, 28 ottobre 2025 – Grande paura nel pomeriggio di lunedì nelle vicinanze del Passo del Vestito. Un uomo, titolare di una delle cave di marmo della zona, è rimastro incastrato sotto un mezzo cingolato, mentre stava lavorando. Ancora da capire la dinamica dell'accaduto, saranno ora gli investigatori a comprendere cosa sia successo nelle vicinanze di cava Valsora, al confine tra Massa e Lucca, sul versante apuano, al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto che ha destato molta preoccupazione per tutto il pomeriggio nella comunità massese. L'uomo, 52enne originario di Carrara, è rimasto incastrato con una gamba sotto il mezzo.

