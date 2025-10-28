Fenegrò portiere dell' Inter Josep Martinez investe e uccide anziano in carrozzina l' 81enne ha invaso corsia opposta dopo malore improvviso - VIDEO

Inutili i soccorsi per la vittima, anche lo stesso Martinez era sceso dall'auto per aiutare l'anziano, ma è stato tutto inutile. L'uomo è morto sul colpo. È stata annullata la conferenza stampa dell'allenatore dell'Inter Christian Chivu Tragedia a Fenegrò, nel Comasco, vicino ad Appiano Genti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Fenegrò, portiere dell'Inter Josep Martinez investe e uccide anziano in carrozzina, l'81enne ha invaso corsia opposta dopo malore improvviso - VIDEO

