Fenegrò Como anziano investito e ucciso da un' auto | alla guida il portiere dell' Inter Josep Martinez
Il calciatore si è subito fermato per prestare aiuto e 118 ed elisoccorso sono arrivati in pochi minuti, ma per l'uomo non c'era nulla da fare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
