Fenegrò Como anziano investito e ucciso da un' auto | alla guida il portiere dell' Inter Josep Martinez è indagato per omicidio stradale
Il calciatore si è subito fermato per prestare aiuto e 118 ed elisoccorso sono arrivati in pochi minuti, ma per l'uomo non c'era nulla da fare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Approfondisci con queste news
C’era il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez al volante dell’auto che ha investito e ucciso un uomo di 81 anni a Fenegrò (Como). L’anziano era su una carrozzina elettrica - facebook.com Vai su Facebook
Fenegrò (Como), anziano investito e ucciso da un'auto: alla guida il portiere dell'Inter Josep Martinez #anziano #como #josepmartinez - X Vai su X
Tragico incidente a Como, morto anziano investito dal portiere dell'Inter, Martinez - La società sportiva annulla la conferenza stampa di Cristian Chivu in segno di rispetto ... Segnala italiaoggi.it
Fenegrò, anziano investito e ucciso: coinvolto il portiere dell’Inter Josep Martinez - Tragedia a Fenegrò: l’Inter annulla la conferenza di Chivu dopo l’incidente mortale che ha coinvolto il portiere Josep Martinez. Segnala notizie.it
Anziano in carrozzina elettrica investito e ucciso dal portiere dell’Inter Josep Martinez - Un grave incidente stradale è avvenuto a Fenegrò, in provincia di Como, non lontano dal centro sportivo dell’Inter ad Appiano Gentile. Lo riporta globalist.it