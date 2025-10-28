Fenegrò Como anziano investito e ucciso da un' auto | alla guida il portiere dell' Inter Josep Martinez è indagato per omicidio stradale

Il calciatore si è subito fermato per prestare aiuto e 118 ed elisoccorso sono arrivati in pochi minuti, ma per l'uomo non c'era nulla da fare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Fenegrò (Como), anziano investito e ucciso da un'auto: alla guida il portiere dell'Inter Josep Martinez, è indagato per omicidio stradale

