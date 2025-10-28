Femminicidio Verona brasiliano uccide compagna a coltellate a Castelnuovo del Garda
(Adnkronos) – Un uomo di origini brasiliane ha ucciso a coltellate la sua compagna, anch’essa brasiliana. Il delitto è avvenuto in un appartamento di una palazzina di Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona, e i carabinieri hanno già arrestato l’uomo, autore dell’omicidio. La vittima in passato aveva già chiamato i carabinieri diverse volte per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
