Femminicidio nel Veronese | uccide la compagna in casa a coltellate arrestato

Un uomo ha ucciso la compagna in casa a coltellate. È già stato arrestato dai Carabinieri che stanno procedendo con i rilievi. Il femminicidio è avvenuto a Castelnuovo del Garda, nel Veronese. La vittima è una donna brasiliana. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio nel Veronese: uccide la compagna in casa a coltellate, arrestato

