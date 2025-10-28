Femminicidio nel Veronese | uccide la compagna in casa a coltellate arrestato

Ilfattoquotidiano.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha ucciso la compagna in casa a coltellate. È già stato arrestato dai Carabinieri che stanno procedendo con i rilievi. Il femminicidio è avvenuto a Castelnuovo del Garda, nel Veronese. La vittima è una donna brasiliana. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

