Femminicidio nel Veronese si libera del braccialetto elettronico e uccide la compagna | fermato | Pm | Numero smisurato di coltellate
Già arrestato per maltrattamenti, un 41enne brasiliano ha violato il divieto di avvicinamento prima di colpire a morte la vittima. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altre letture consigliate
Roberta Bruzzone Psicologa e Criminologa. . A Ore 14 abbiamo visto alcune immagini dai funerali di Pamela. C’è un sospettato per l’omicidio di Marco Veronese, a Collegno, nel Torinese. Poi aggiornamenti sul femminicidio di Luciana Ronchi. - facebook.com Vai su Facebook
Femminicidio Nicoleta Rotaru, non fu attivato il Codice rosso: «I carabinieri hanno minimizzato le aggressioni» - X Vai su X
Femminicidio nel Veronese, si libera del braccialetto elettronico e uccide la compagna: fermato | Pm: "Numero smisurato di coltellate" - Una 33enne di origine brasiliana, Jessica Stapazzolo Custodio de Lima, è stata uccisa dal compagno, il 41enne Reis Pedroso Douglas, all'interno della loro abitazione a Castelnuovo del Garda, in provin ... Si legge su msn.com
Jessica uccisa dal marito con “smisurate” coltellate. Lui aveva il braccialetto elettronico, ma se l’era tolto - Il femminicidio di Castelnuovo del Garda: Jessica, 33 anni, uccisa con "smisurate" coltellate dal marito. Lo riporta veronaoggi.it
Femminicidio nel Veronese, donna accoltellata dal compagno - L’uxoricida – da quanto si è appreso – è già stato arrestato dai Carabin ... Scrive corrieredellacalabria.it