Femminicidio nel Veronese | accoltellata dal compagno La diretta

Verona, 28 ottobre 2025 –  Femminicidio a Castelnuovo del Garda, nel Veronese. Un uomo ha aggredito la compagna in casa uccidendola con colpi di coltello. L'uxoricida – da quanto si è appreso – è già stato arrestato dai Carabinieri che stanno procedendo con i rilievi. La vittima è una donna brasiliana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

