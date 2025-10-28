Femminicidio nel Veronese | accoltellata dal compagno La diretta

Verona, 28 ottobre 2025 – Femminicidio a Castelnuovo del Garda, nel Veronese. Un uomo ha aggredito la compagna in casa uccidendola con colpi di coltello. L'uxoricida – da quanto si è appreso – è già stato arrestato dai Carabinieri che stanno procedendo con i rilievi. La vittima è una donna brasiliana.

