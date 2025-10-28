Femminicidio Jessica Stapazzolo a Castelnuovo del Garda il giallo del braccialetto elettronico del suo ex

Il femminicidio di Jessica Stapazzolo a Castelnuovo del Garda nonostante il braccialetto elettronico imposto all'ex: indagini sul mancato allarme. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Femminicidio Jessica Stapazzolo a Castelnuovo del Garda, il giallo del braccialetto elettronico del suo ex

Femminicidio: Jessica uccisa nonostante il braccialetto elettronico - facebook.com Vai su Facebook

Reis Pedroso chi è il 41enne che ha ucciso la compagna Jessica Stapazzolo: si era tolto il braccialetto elettronico e aveva violentato la cognata - Accusato di aver ucciso la compagna Jessica Stapazzolo Custodio de Lima, 33 anni, «con un numero imprecisato, ma comunque smisurato di coltellate». Scrive msn.com

Femminicidio a Castelnuovo del Garda, si toglie il braccialetto elettronico e uccide l'ex compagna: arrestato - Una donna è stata uccisa a coltellate dal compagno a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona: trovato e arrestato l'autore del femminicidio ... Secondo virgilio.it

Femminicidio a Castelnuovo del Garda: la vittima aveva 33 anni - Jessica Stapazzolo Custodio de Lima, cittadina brasiliana, è stata accoltellata in casa nel paese del Veronese. giornaletrentino.it scrive