Femminicidio in Veneto uccisa 33enne A coltellate Accusato il convivente

femminicidio veneto uccisa 33enneCastelnuovo del Garda: uccisa in casa dal compagno. La Procura: "Un numero smisurato di coltellate" - Reis Pedroso Douglas, 41enne cittadino brasiliano, ha confessato l’omicidio di Jessica Stapazzolo Custodio de Lima, 33 anni. Si legge su rainews.it

Femminicidio Cinzia Pinna, oggi a Castelsardo i funerali: “Imploriamo giustizia, su di lei dette troppe cose” - Quasi un migliaio di persone ha partecipato ai funerali di Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa a Palau nella serata dell'11 settembre e uccisa a colpi di arma da fuoco da Emanuele Ragnedda, imprenditore ... Si legge su fanpage.it

