Femminicidio in Veneto uccisa 33enne A coltellate Accusato il convivente
Castelnuovo del Garda: uccisa in casa dal compagno. La Procura: "Un numero smisurato di coltellate" - Reis Pedroso Douglas, 41enne cittadino brasiliano, ha confessato l’omicidio di Jessica Stapazzolo Custodio de Lima, 33 anni. Si legge su rainews.it
