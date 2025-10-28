Femminicidio Giulia Cecchettin sì al processo d' appello per Turetta | la scelta della Procura dopo la rinuncia

Il processo di appello per il femminicidio di Giulia Cecchettin si farà nonostante la rinuncia di Filippo Turetta, già condannato all’ergastolo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Femminicidio Giulia Cecchettin, sì al processo d'appello per Turetta: la scelta della Procura dopo la rinuncia

