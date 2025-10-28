Femminicidio di Giulia Cecchettin perché si fa il processo d' appello a Filippo Turetta nonostante lui abbia rinunciato?
La Procura ha deciso di procedere: l’obiettivo è ottenere il riconoscimento delle aggravanti di crudeltà e stalking, escluse in primo grado, per il giovane, già condannato all’ergastolo per avere ucciso l’ex fidanzata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
News recenti che potrebbero piacerti
newsbiella.it. . Gino Cecchettin a Città Studi a Biella parla di Giulia e del suo libro: "Vive in ogni cosa che faccio" #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella Fondazione Giulia Cecchettin #femminicidioinvita #fem - facebook.com Vai su Facebook
Il #femminicidio di Giulia #Cecchettin. Filippo #Turetta rinuncia all’appello. In una lettera ai giudici scrive: “Sono pentito, accetto l’ergastolo”. #Tg1 Roberta Ferrari - X Vai su X
Femminicidio Giulia Cecchettin, Filippo Turetta accetta l'ergastolo in una lettera: perché non vuole l'appello - Condannato all’ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin, Filippo Turetta ha reso noto, con una lettera, di voler rinunciare all'appello ... Si legge su virgilio.it
Femminicidio Giulia Cecchettin: Filippo Turetta rinuncia all’Appello, pubblicata la sua lettera - Filippo Turetta, la lettera manoscritta con cui rinuncia all’Appello e manifesta il suo pentimento. Segnala notizie.it
Turetta rinuncia all’appello per il femminicidio di Giulia Cecchettin: la decisione in una lettera - Con una lettera Filippo Turetta, condannato in primo grado per il femminicidio di Giulia Cecchettin, uccisa a 22 anni l'11 novembre 2023, rinuncia all'appello ... Da fanpage.it