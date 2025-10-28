Femminicidio di Giulia Cecchettin perché si fa il processo d' appello a Filippo Turetta nonostante lui abbia rinunciato?

La Procura ha deciso di procedere: l’obiettivo è ottenere il riconoscimento delle aggravanti di crudeltà e stalking, escluse in primo grado, per il giovane, già condannato all’ergastolo per avere ucciso l’ex fidanzata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

