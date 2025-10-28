Femminicidio Cecchettin Procura non rinuncia all’appello per Turetta | chieste aggravanti crudeltà e stalking Il processo si terrà

Si terrà il processo d’appello nei confronti di Filippo Turetta, il giovane di Torreglia (Padova) condannato all’ergastolo in primo grado per il femminicidio della ex fidanzata Giulia Cecchettin, avvenuto l’11 novembre 2023 a Fossò. Secondo quanto riportano il Corriere del Veneto e il Gazzettino, nonostante Turetta abbia rinunciato all’appello, inviando una lettera alla Corte d’Assise in cui dichiarava di accettare la pena senza richiedere attenuanti, la Procura generale di Venezia non ha fatto lo stesso e ha deciso di procedere comunque. L’obiettivo è ottenere il riconoscimento delle aggravanti della crudeltà e dello stalking, escluse in primo grado dalla Corte d’Assise di Venezia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

