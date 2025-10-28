Femminicidio Cecchettin la procura conferma l' Appello per Turetta

Si terrà il processo d'Appello a Filippo Turetta, il 24enne condannato all'ergastolo per aver ucciso l'ex fidanzata Giulia Cecchettin l'11 novembre 2023 a Fossò, Venezia. Lo riportano il Corriere del Veneto e il Gazzettino. Nonostante lo studente di Torreglia (Padova) abbia rinunciato all'Appello scrivendo una lettera alla Corte d'Assise in cui dichiarava di accettare l'ergastolo senza chiedere attenuanti, la Procura generale di Venezia ha deciso di andare avanti. "In questo momento ho maturato la convinzione e sento il bisogno, spinto dai forti sensi di colpa che provo, di assumermi la piena responsabilità per quello che ho fatto, di cui mi pento ogni giorno" sono le parole di Turetta nella lettera inviata alle autorità giudiziarie con cui rinuncia ai motivi d'Appello dell'ergastolo comminatogli in primo grado. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Femminicidio Cecchettin, la procura conferma l'Appello per Turetta

