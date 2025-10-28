Femminicidio Castelnuovo del Garda | uccisa Jessica Stapazzolo

A Castelnuovo del Garda, nel Veronese, Jessica Stapazzolo Custodio de Lima è stata uccisa dal compagno. La donna, 33 anni e originaria del Brasile, è stata aggredita a coltellate nella sua abitazione. Le autorità sono giunte sul posto dopo una chiamata dello stesso aggressore, cittadino brasiliano di 41 anni, che manifestava intenti suicidi. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

