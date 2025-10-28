Femminicidio a Verona | uccide l’ex compagna a coltellate Arrestato si era tolto il braccialetto elettronico

Nuovo agghiacciante caso di femminicidio in Italia. E' accaduto nella notte fra il 27 e il 28 ottobre 2025, a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Femminicidio a Verona: uccide l’ex compagna a coltellate. Arrestato, si era tolto il braccialetto elettronico

Tg3. . Un altro femminicidio. Aveva il divieto di avvicinamento e diversi precedenti per violenza l'uomo che, in provincia di Verona, ha ucciso a coltellate l'ex compagna di 33 anni. Si era tolto il braccialetto elettronico che aveva l'obbligo di indossare. - facebook.com Vai su Facebook

Verona, femminicidio a Castelnuovo del Garda: il video della casa del delitto - X Vai su X

Verona, uccisa dall'ex "con un numero smisurato di coltellate": l'uomo si era tolto il braccialetto elettronico - L'uomo, anche lui brasiliano, era stato allontanato da casa per maltrattamenti. Lo riporta adnkronos.com

C’è stato un femminicidio in provincia di Verona: una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate dall’uomo con cui viveva - Una donna è stata uccisa dall’uomo con cui viveva a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona, e con il quale aveva una relazione, non è chiaro se finita o ancora in corso. Come scrive ilpost.it

Femminicidio a Castelnuovo del Garda, donna uccisa a coltellate dal compagno - La vittima è una donna originaria del Brasile, uccisa a coltellate dal compagno all'interno della sua abitazione nel Veronese. Scrive tg24.sky.it