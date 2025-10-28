Femminicidio a Verona | 33enne uccisa a coltellate fermato il compagno Era già stato denunciato ai carabinieri

Un uomo ha aggredito la compagna in casa uccidendola con colpi di coltello. L’uxoricida – da quanto si è appreso – è già stato arrestato dai carabinieri che stanno procedendo con i rilievi. L’uomo, Reis Pedroso Douglas, ha 41 anni ed è accusato di avere ucciso “con un numero imprecisato, ma comunque smisurato di coltellate” la compagna Jessica Stapazzolo Custodio de Lima, di 33 anni, anche lei brasiliana. Lo scrive la procura di Verona in una nota, spiegando che il fermo è stato eseguito la notte scorsa dai carabinieri della compagnia di Peschiera del Garda.?L’uomo aveva chiamato i carabinieri verso mezzanotte, manifestando intenti suicidi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

