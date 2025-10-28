Femminicidio a Castelnuovo del Garda Verona | uccisa dal compagno a coltellate

Ennesimo caso di femminicidio in Italia: una donna di origini brasiliane è stata trovata morta all’interno della sua abitazione a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. La vittima è stata uccisa a coltellate dal compagno, anche lui brasiliano, che secondo le prime informazioni è già stato arrestato dai carabinieri. Le forze dell’ordine stanno eseguendo . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Femminicidio a Castelnuovo del Garda (Verona): uccisa dal compagno a coltellate

