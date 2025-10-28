Femminicidio a Castelnuovo del Garda | uccide la compagna a coltellate
Ennesimo femminicidio. Ennesima tragedia e femminicidio. Nella notte a Castelnuovo del Garda, nel veronese, un uomo di 41 anni, Reis Pedroso Douglas, di origini brasiliane, ha ucciso la compagna Jessica Stapazzolo Custodio de Lima. La donna è stata uccida con numerose coltellate all’interno dell’abitazione in cui vivevano. Secondo quanto reso noto dalla Procura di Verona, l’uomo è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Peschiera del Garda dopo aver chiamato lui stesso i militari verso mezzanotte, dichiarando di voler togliersi la vita. Durante l’intervento, avrebbe ammesso l’omicidio: il corpo della donna è stato trovato in casa, mentre il coltello utilizzato è stato rinvenuto all’interno della sua auto. 🔗 Leggi su 361magazine.com
