Femminicidio a Castelnuovo del Garda Jessica uccisa dal compagno | le coltellate il braccialetto elettronico tolto e le accuse precedenti
Sono più di 60 le donne uccise in ambito familiare finora nel 2025. Nel veronese il femminicidio di una donna di origine brasiliana. L'uomo, già arrestato ad aprile, aveva il divieto di avvicinamento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Verona, femminicidio a Castelnuovo del Garda: il video della casa del delitto - X Vai su X
Femminicidio a Castelnuovo del Garda, nel Veronese. Un uomo ha aggredito la compagna in casa uccidendola con colpi di coltello. L'uxoricida - da quanto si è appreso - è già stato arrestato dai Carabinieri che stanno procedendo con i rilievi. La vittima è una - facebook.com Vai su Facebook
Femminicidio a Castelnuovo del Garda, donna uccisa a coltellate dal compagno - La vittima è una donna originaria del Brasile, uccisa a coltellate dal compagno all'interno della sua abitazione nel Veronese. Secondo tg24.sky.it
Femminicidio Castelnuovo del Garda:uccisa Jessica Stapazzolo - A Castelnuovo del Garda, nel Veronese, Jessica Stapazzolo Custodio de Lima è stata uccisa dal compagno. Si legge su tg24.sky.it
Ancora un femminicidio: a Castelnuovo del Garda, Jessica uccisa dall'ex a coltellate - Denunciato per maltrattamenti e per violenza sessuale nei confronti della cognata ha colpito la vittima ... Si legge su rtl.it