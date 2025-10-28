Femminicidio a Castelnuovo del Garda Jessica uccisa dal compagno | le coltellate il braccialetto elettronico tolto e le accuse precedenti

Sono più di 60 le donne uccise in ambito familiare finora nel 2025. Nel veronese il femminicidio di una donna di origine brasiliana. L'uomo, già arrestato ad aprile, aveva il divieto di avvicinamento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

