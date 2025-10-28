Femminicidio a Castelnuovo del Garda donna uccisa a coltellate dal compagno

Ennesimo femminicidio. La vittima è una donna originaria del Brasile, uccisa a coltellate dal compagno all'interno della sua abitazione a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. Secondo le prime informazioni, il femminicida, anche lui di origini brasiliane, è già stato arrestato dai carabinieri che attualmente stanno procedendo con i rilievi.

