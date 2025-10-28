Femminicidio a Castelnuovo del Garda accoltellata dal compagno | si era tolto braccialetto

Ennesimo femminicidio. La vittima è Jessica Stapazzolo Custodio de Lima, 33 anni e originaria del Brasile, uccisa a coltellate dal compagno all'interno della sua abitazione a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. Il femminicida, Reis Pedroso Douglas, cittadino brasiliano di 41 anni, è stato arrestato dai carabinieri che attualmente stanno procedendo con i rilievi. Come riferisce la Procura, l'uomo è accusato di avere ucciso la vittima "con un numero imprecisato, ma comunque smisurato di coltellate". Il fermo è stato eseguito dai carabinieri della Compagnia di Peschiera del Garda. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

