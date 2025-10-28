Femminicidio a Castelnuovo del Garda | 33enne accusato dell’omicidio di Jessica Stapazzolo Custodio de Lima

Il delitto nella notte nel Veronese. Un nuovo caso di femminicidio sconvolge Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. L'uomo fermato è R.P.D., cittadino brasiliano di 41 anni, accusato di aver ucciso la compagna, Jessica Stapazzolo Custodio de Lima, di 33 anni, con un numero elevato di coltellate. La Procura di Verona ha reso noto che il fermo è stato eseguito nella notte dai Carabinieri della Compagnia di Peschiera del Garda. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe chiamato i militari intorno alla mezzanotte, dichiarando di voler togliersi la vita. Da quella chiamata sono partite le indagini che, grazie alle sue ammissioni, hanno portato al ritrovamento del corpo senza vita della donna nell'abitazione di Castelnuovo del Garda.

