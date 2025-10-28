Femminicidi | Tosi FI ' ancora tanta strada da fare aiutare donne a denunciare e farsi tutelare'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Un fenomeno quello della violenza sulle donne e dei femminicidi che non si placa, le leggi ci sono, chiaramente l'impegno è quello di poterle migliorare sempre, ma c'è molta strada da fare sul piano della cultura del rispetto per la donna. Va sviluppata e promossa in modo capillare una cultura del non possesso, della libertà della donna. Quindi un grande lavoro va fatto sul piano della prevenzione". Così l'europarlamentare Flavio Tosi di Forza Italia. "Leggo che la vittima, aveva ritirato la denuncia per maltrattamenti domestici. Credo quindi che la società, lo Stato, le istituzioni, sostenendo le associazioni, debbano prodigarsi ancor di più e meglio nell'aiutare le donne a denunciare; un atto che non è facile psicologicamente, perché a volte forse si tende a perdonare l'uomo, il compagno, il marito, con la speranza che la situazione migliori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

