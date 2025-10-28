Femminicidi le donne uccise da partner o ex nel 2025 | i nomi e le storie

Tgcom24.mediaset.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si ferma la violenza nei confronti del genere femminile: il numero delle vittime continua a salire. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

femminicidi le donne uccise da partner o ex nel 2025 i nomi e le storie

© Tgcom24.mediaset.it - Femminicidi, le donne uccise da partner o ex nel 2025: i nomi e le storie

Leggi anche questi approfondimenti

Donne accoltellate, strangolate o colpite fino a morte. Da Pamela Genini a Ilaria Sula è una strage senza fine - Il brutale omicidio Pamela Genini uccisa con 24 coltellate dal compagno sotto gli occhi dei vicini è solo l’ultimo di una lunga lista di ... Scrive notizie.tiscali.it

Femminicidio a Castelnuovo del Garda, donna uccisa a coltellate dal compagno - La vittima è una donna originaria del Brasile, uccisa a coltellate dal compagno all'interno della sua abitazione nel Veronese. Come scrive tg24.sky.it

femminicidi donne uccise partnerLa strage senza fine, quasi 70 femminicidi nel 2025 - Secondo il Viminale, 51 dei femminicidi sono stati commessi in ambito familiare o affettivo, confermando che oltre otto vittime su dieci muoiono in contesti intimi. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Femminicidi Donne Uccise Partner