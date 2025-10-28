Feldi vittoria in Coppa Divisione nel derby contro Benevento

Tempo di lettura: 2 minuti Le volpi ricominciano da dove avevano finito, ovvero con una vittoria. La Feldi Eboli riassaggia il parquet dopo la lunga pausa e lo fa nel migliore dei modi strappando il pass per i Sedicesimi di Finale di Coppa della Divisione dopo aver battuto per 2-4 a domicilio il Benevento C5. Grande prestazione degli uomini di mister Antonelli nonostante i tanti giorni di pausa, a prendersi la scena è Vincenzo Caponigro con una doppietta. Fuori Venancio, Echavarria e Kenji ma nella fila dei rossoblù si rivedere finalmente Tiago Lemos, che riassaggia il campo dopo l’infortunio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Feldi, vittoria in Coppa Divisione nel derby contro Benevento

Altri contenuti sullo stesso argomento

Intervista a mister Egidio Pirozzi, dopo la vittoria ed il primato. - facebook.com Vai su Facebook

Calcio a 5, la Feldi Eboli e il trionfo in Coppa Italia: "Puntiamo sui valori" - Dopo la vittoria della Coppa Italia di calcio a 5 ospiti nei nostri studi a “Buongiorno Regione” il Presidente della Feldi Eboli Gaetano Di Domenico e il dirigente Sergio Russo ... Riporta rainews.it

Futsal, Amalfi Coast-Feldi Eboli di Coppa si giocherà a Cercola - Per l’Amalfi Coast Sambuco il primo e tanto atteso impegno ufficiale della stagione è alle porte e vedrà i biancoblù confrontarsi con la Feldi Eboli, formazione di Serie A che negli ultimi anni ha ... Scrive ilmattino.it

Coppa Italia: Don Peppe Napoli Futsal-Feldi Eboli 3-4, azzurri eliminati - Passano in vantaggio le volpi con Fabricio Calderolli, che beneficia della deviazione di Guilhermao. Secondo ilmattino.it