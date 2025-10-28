Federlegno a Ecomondo | transizione sostenibile e condivisa
FederlegnoArredo e la transizione sostenibile, un impegno che guarda al futuro confermato dalla partecipazione per il terzo anno consecutivo a Ecomondo, l’evento internazionale di riferimento per la green e circular economy, in programma dal 4 al 7 novembre prossimi al quartiere Fieristico di Rimini. La Federazione - presente in Hall Sud, stand 107 - sarà protagonista di un calendario di appuntamenti dedicati ai principali temi ambientali e normativi che interessano il settore legno-arredo, a sostegno delle imprese della filiera del design verso modelli produttivi sempre più sostenibili che, pur in linea con le nuove direttive europee, consentano una reale sostenibilità economica e sociale delle misure. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
