Federittici Fenailp Salerno | nasce la nuova casa delle imprese del mare
Tempo di lettura: 2 minuti È stata ufficialmente costituita la Federittici Fenailp provinciale di Salerno, organismo che rappresenterà e tutelerà le imprese del comparto ittico del territorio. La nuova realtà nasce nell’ambito della Fenailp – Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti, con l’obiettivo di dare voce a un settore strategico per l’economia salernitana e campana. Alla presidenza è stato eletto Franco Martignetti, imprenditore di lungo corso nel settore della pesca e della commercializzazione dei prodotti ittici, punto di riferimento per il mondo imprenditoriale legato al mare e all’agroalimentare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
