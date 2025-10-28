Federico Mecozzi inwards | un viaggio tra classica folk ed elettronica

Federico Mecozzi porta a Cascina il suo viaggio tra classica, folk ed elettronica.Giovedì 6 novembre alle ore 21.00 alla Città del Teatro il violinista e compositore riminese, storico collaboratore di Ludovico Einaudi, presenta dal vivo i brani dei suoi album Awakening e InwardsGiovedì 6 novembre. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Scopri altri approfondimenti

A la città del teatro la musica di Federico Mecozzi, violinista e compositore al fianco di Ludovico Einaudi da oltre quindici anni. Un viaggio tra brani originali e riletture, dove la musica classica si intreccia a suggestioni folk, elettroniche e world. L'appuntamento - facebook.com Vai su Facebook

Viaggio musicale al teatro Borsoni . Fa tappa il tour di Federico Mecozzi - Il 9 maggio, Mecozzi porterà sul palco di via Milano il tour Inwards, un viaggio musicale profondo ... Scrive ilgiorno.it

Il violino di Mecozzi protagonista all’Arena San Domenico - Federico Mecozzi, violinista e compositore riminese, presenterà il suo secondo album "Inwards" all'Arena San Domenico di Forlì. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Mecozzi, l’enfant prodige del violino: "Sono un grande devoto di Battiato" - A parlare è Federico Mecozzi, il violinista, polistrumentista e compositore che sabato prossimo (ore 21) ... Come scrive lanazione.it