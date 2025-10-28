Federica Panicucci paparazzata a pranzo con il compagno Marco Bacini nel giorno del suo 58° compleanno

Dopo aver chiuso la puntata di Mattino Cinque di ieri, 27 ottobre, Federica Panicucci si è concessa un pomeriggio di relax e romanticismo insieme alla sua dolce metà, Marco Bacini. La conduttrice Mediaset ha infatti festeggiato i suoi 58 anni nel modo più intimo e autentico: accanto all’uomo che da quasi dieci anni le sta sempre accanto. Mano nella mano nel centro di Milano. I paparazzi li hanno sorpresi nel centro di Milano, mentre passeggiavano mano nella mano diretti verso un elegante ristorante. Complici e sorridenti, Federica e Marco hanno mostrato ancora una volta la loro sintonia e il loro gusto impeccabile per la moda. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Federica Panicucci paparazzata a pranzo con il compagno Marco Bacini nel giorno del suo 58° compleanno

