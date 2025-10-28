Federica Panicucci festeggia il compleanno tra torta regali e… baci!

Tgcom24.mediaset.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la conduttrice di “Mattino Cinque”, dopo la diretta a Mediaset, un pranzo di lusso con Marco Bacini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

federica panicucci festeggia il compleanno tra torta regali e8230 baci

© Tgcom24.mediaset.it - Federica Panicucci festeggia il compleanno tra torta, regali e… baci!

Altri contenuti sullo stesso argomento

federica panicucci festeggia compleannoFederica Panicucci, le foto del bacio con Marco Bacini per il suo compleanno - La celebre conduttrice ha festeggiato 58 anni e ha ricevuto tanti messaggi: il più importante è però giunto dal suo amore Marco Bacini ... Secondo dilei.it

federica panicucci festeggia compleannoFederica Panicucci paparazzata a pranzo fuori col compagno Marco Bacini nel giorno del 58esimo compleanno: foto - Federica Panicucci ha festeggiato il suo 58esimo compleanno andando a pranzo fuori con il compagno Marco Bacini. Secondo gossip.it

Federica Panicucci compie 58 anni: gli auguri speciali del compagno Marco Bacini - Dai primi programmi (era la fine degli anni 80) a oggi, ne ha fatta di strada, diventando un volto molto popolare soprattutto sulle re ... Riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Federica Panicucci Festeggia Compleanno