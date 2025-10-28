Federconsumatori Ferrara Mauro Cavazzini eletto all' unanimità nuovo presidente

E' stato eletto all’unanimità dal Consiglio direttivo, il nuovo presidente di Federconsumatori Ferrara. Mauro Cavazzini succede, dunque, a Roberto Zapparoli, che lascia l’incarico per scadenza di mandato. Cavazzini, 63 anni, proviene dal mondo sindacale iniziando la sua attività come delegato nel. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

