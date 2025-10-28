Fed era Trump ai blocchi | corsa a 5 per il dopo Powell

Come sarà la Federal Reserve targata Donald Trump? Il presidente americano deciderà prima di Natale chi guiderà la banca centrale Usa al posto di Jerome Powell. Parlando ieri con i giornalisti sull'Air Force One, il segretario al Tesoro Scott Bessent (in foto) ha sottolineato che la lista dei candidati è stata ridotta a cinque, aggiungendo che i finalisti sono gli attuali membri del board, Christopher Waller e Michelle Bowman, il direttore del Consiglio Economico Nazionale della Casa Bianca, Kevin Hassett, l'ex governatore della Fed Kevin Warsh e il top manager di BlackRock, Rick Rieder. Quest'ultimo è uno dei più importanti dirigenti del colosso del risparmio gestito statunitense, occupa il ruolo di chief investment officer del settore obbligazionario, ed è responsabile, fra l'altro, del team di Global Allocation Investment. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fed, era Trump ai blocchi: corsa a 5 per il dopo Powell

