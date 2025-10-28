FC 26 SBC Icona Base | Base Icon Matchday Pick – Scegli Tra Tre Leggende!
È stata rilasciata una nuova SBC per Icona Base a tempo limitato: la “Base Icon Matchday Pick”! Completando questa sfida, avrai la possibilità di scegliere tra 3 Icone Base fornite dal sistema, con tre nomi specifici garantiti come selezione minima. Questa SBC rappresenta un investimento moderato per aggiungere una Icona (o un Fodder di alto rating) al tuo club. Hai 7 giorni per completarla. Il Premio: 1 di 3 Base Icon Matchday Pick (Non Scambiabile). Completando tutte e 3 le sfide, riceverai: 1x 1 of 3 Base Icon Matchday Pick (Non Scambiabile).. Selezione Minima Garantita: La selezione finale ti permetterà di scegliere tra tre nomi garantiti: Paul Scholes, Robert Pirès e Luis Hernández. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
