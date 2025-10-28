È stata rilasciata l’Evoluzione “Guardiano Spettrale”, che ti permette di prendere un Difensore Centrale (DC) di basso rating e trasformarlo in un difensore Meta di alto livello, grazie a potenziamenti massivi su Freddezza, Reattività e alle statistiche difensive principali. Questa EVO è gratuita ed è un must per potenziare i tuoi DC di “Tour mondiale fuoricl. argento”. Dettagli Evoluzione e Requisiti. Costo: Gratuita.. Durata: 21 giorni. Ripetibile: 2 volte.. Trasformazione Chiave: Potenziamento massivo di +10 OVR, +2 Stelle Piede Debole e aggiunta dei PlayStyle Blocco e Gioco d’anticipo.. Ruolo Finale: DC Difensore. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

FC 26 Evoluzione Gratuita: Guardiano Spettrale – Il Muro Inquietante in Difesa! (Ghostly Guardian)