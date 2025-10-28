Fatebenefratelli successo per il primo incontro del ciclo formativo sui testi dell’antichità cristiana

Tempo di lettura: < 1 minuto Ha riscosso grande interesse il primo degli otto incontri mensili del Ciclo Formativ o, organizzato dai Fatebenefratelli di Benevento, dedicato ai Testi dell’Antichità Cristiana diretto da Mons. Mario Iadanza – Responsabile dell’Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Benevento e docente di Storia della Chiesa antica presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (sezione San Tommaso). Un percorso di ascolto e condivisione per riscoprire la bellezza delle origini cristiane e lasciarsi ispirare dalla testimonianza dei primi secoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fatebenefratelli, successo per il primo incontro del ciclo formativo sui testi dell’antichità cristiana

