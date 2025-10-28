Farmacisti in sciopero il 6 novembre | stop di 24 ore per il rinnovo del contratto

ROMA, 28 OTTOBRE 2025 – Saranno circa 60mila i lavoratori delle farmacie private italiane a incrociare le braccia il prossimo 6 novembre per l’intero turno di lavoro, in segno di protesta per il mancato rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale. Lo sciopero, proclamato dalle federazioni di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, coinvolgerà farmacisti collaboratori e personale dipendente delle oltre 18mila farmacie private convenzionate con Federfarma. Il contratto è scaduto il 31 agosto 2024. Le sigle sindacali chiedono a Federfarma di tornare al tavolo delle trattative e di riconoscere “il valore reale della professione”, sottolineando la necessità di adeguamenti economici e normativi dopo oltre un anno di attesa. 🔗 Leggi su Primacampania.it

