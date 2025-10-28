Farmacisti in sciopero il 6 novembre | stop di 24 ore per il rinnovo del contratto
ROMA, 28 OTTOBRE 2025 – Saranno circa 60mila i lavoratori delle farmacie private italiane a incrociare le braccia il prossimo 6 novembre per l’intero turno di lavoro, in segno di protesta per il mancato rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale. Lo sciopero, proclamato dalle federazioni di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, coinvolgerà farmacisti collaboratori e personale dipendente delle oltre 18mila farmacie private convenzionate con Federfarma. Il contratto è scaduto il 31 agosto 2024. Le sigle sindacali chiedono a Federfarma di tornare al tavolo delle trattative e di riconoscere “il valore reale della professione”, sottolineando la necessità di adeguamenti economici e normativi dopo oltre un anno di attesa. 🔗 Leggi su Primacampania.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
6 NOVEMBRE – SCIOPERO NAZIONALE DELLE FARMACISTE E DEI FARMACISTI Basta attese! Scioperiamo per il mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro. Chiediamo: •Valorizzazione della professione e della professionalità di chi lavora n - facebook.com Vai su Facebook
Farmacisti in sciopero a #Cagliari: protesta sotto il palazzo del Consiglio regionale per il rinnovo del contratto - X Vai su X
Rinnovo contratto farmacisti: proclamato sciopero per il 6 novembre. Astensione di 24 ore - Proclamato sciopero nazionale di un intero turno di lavoro dei farmacisti delle farmacie private per il 6 novembre. Da farmacista33.it
Sciopero farmacisti dipendenti e collaboratori il 6 novembre - "Incroceranno le braccia per l'intero turno di lavoro (24 ore) di giovedì 6 novembre i circa 60mila dipendenti delle farmacie private in tutta Italia. Lo riporta ansa.it
Farmacisti in sciopero il 6 novembre, i sindacati: contratto scaduto nel 2024 - Incroceranno le braccia per l’intero turno di lavoro di giovedì 6 novembre i circa 60 mila dipendenti delle farmacie private in tutta Italia, a sostegno del ... Come scrive msn.com