Farmacie private in sciopero il 6 novembre braccia incrociate per 60mila
(Adnkronos) – Il 6 novembre è sciopero delle farmacie private per il rinnovo del Contratto nazionale scaduto nel 2024. Secondo Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs: "Federfarma torni al tavolo di trattativa e riconosca il valore reale della professione". Giovedì 6 novembre i lavoratori della farmacie private incroceranno le braccia per l’intero turno di lavoro . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
