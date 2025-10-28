Farmacia dei servizi | da chiarezza a confusione in una notte UAP chiede spiegazioni per garantire la salute dei cittadini italiani

Mariastella Giorlandino, Presidente UAP, ha scritto una lettera in merito a quanto previsto nella Manovra: "In meno di ventiquattro ore, il testo del disegno di legge di bilancio è cambiato profondamente. Il Governo, nella prima bozza del 20 ottobre, aveva previsto che i servizi erogati dalle farmacie fossero integrati nel Servizio Sanitario Nazionale “previa autorizzazione e accreditamento in conformità con quanto previsto per le altre strutture sanitarie”. Una formulazione chiara, rispettosa della legge (D.Lgs. 5021992) e dei principi costituzionali di eguaglianza e tutela della salute (artt. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Farmacia dei servizi: da chiarezza a confusione in una notte. U.A.P. chiede spiegazioni per garantire la salute dei cittadini italiani

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

CityNow. . A Reggio Calabria apre la nuova Farmacia San Leo: nuovi servizi e reparti per il nuovo punto di riferimento del benessere e della salute - facebook.com Vai su Facebook

#Manovra. Arrivano novità per la #farmacia dei servizi. Ecco il testo ‘bollinato’ dalla #Ragioneria #Sanità https://quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=132837… - X Vai su X

Farmacia dei servizi: da chiarezza a confusione in una notte. U.A.P. chiede spiegazioni per garantire la salute dei cittadini italiani - Mariastella Giorlandino, Presidente UAP, ha scritto una lettera in merito a quanto previsto nella Manovra: "In meno di ventiquattro ... Segnala iltempo.it

Farmacia dei servizi, Uap: si faccia chiarezza in Manovra su autorizzazioni e accreditamento - L'associazione degli ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalità privata esprime preoccupazione per la nuova formulazione della norma rispetto alla bozza da cui sono la soppressione del riferimento ... Si legge su farmacista33.it

Uap: “In Manovra fare chiarezza su farmacia dei servizi e tariffe Ssn” - (Adnkronos) – Fare chiarezza, nella manovra economica, sulla farmacia dei servizi e sulle tariffe Ssn, "con regole utili alla tutela della salute dei cittadini". msn.com scrive