Famiglia sotto sfratto lasciata senza una soluzione abitativa | la denuncia dell' Unione Inquilini

"Stamani ci siamo trovati nuovamente davanti alla totale mancanza di gestione della crisi abitativa che regna nella nostra città: oggi abbiamo assistito una famiglia con due bambini di 3 e 5 anni che si sono visti entrare in casa le forze dell’ordine, l’ufficiale giudiziario e gli avvocati senza. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Scopri altri approfondimenti

La scoperta del fratello, tra le mura di casa. Tutta la famiglia è sotto choc - facebook.com Vai su Facebook

Questa notte un ordigno è stato piazzato sotto l’auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. L'auto è saltata in aria, danneggiando anche l’altra auto di famiglia e la casa accanto. Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. La Pro - X Vai su X

Sfratto a Bologna, tensione per l’irruzione della polizia: famiglia con bimbi cacciata per far posto ai B&B - Tensione a Bologna durante uno sfratto in via Michelino: la polizia entra con la forza, una famiglia con bambini cacciata per far spazio ai B&B. Lo riporta la7.it

Bologna, sfratto con mazza. Per cacciare una famiglia con minore abbattono il muro e fanno entrare la celere – Il video - Secondo gli attivisti di Plat la ragione sarebbe solo la volontà dei locatori di farne un b&b: perché le rate venivano ... Si legge su msn.com

Sfratto col muro sfondato a Bologna, de Pascale: “Fallimento della Repubblica, regoleremo gli affitti brevi” - Romagna commenta il caso di via Michelino: “Quella rottura è uno spartiacque, non può lasciare indifferenti. msn.com scrive