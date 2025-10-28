Falso ' made in Italy' | sequestrate oltre 3mila borse extra lusso contraffatte

Nuovo colpo contro mercato del falso ‘made in Italy’ da parte della guardia di finanza di Firenze con un'operazione che nelle scorse ore ha portato al sequestro di oltre 3.200 borse riportanti i loghi contraffatti di note griffe e prestigiose maison internazionali del lusso.I finanzieri sono. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

