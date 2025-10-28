Falso carabiniere e finta avvocatessa truffano un' anziana | denunciata una coppia

Il Nucleo operativo e radiomobile dei Carabinieri di Lugo, al termine di un’accurata indagine, ha identificato e denunciato un uomo e una donna di origine campana che nel mese di agosto avrebbero truffato una anziana donna di Fusignano.Le indagini dei Carabinieri erano state avviate a seguito di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

