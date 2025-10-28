Falsi Labubu ma identici agli originali nei negozi del Lodigiano | scattano sequestri e denunce

Ilgiorno.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lodi, 28 ottobre 2025 –   La febbre dei “Labubu”, i virali pupazzetti nati dalla fantasia dell’artista Kasing Lung, arriva anche nel Lodigiano. E con lei, purtroppo, la versione taroccata. I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Lodi hanno infatti s equestrato una ventina di articoli contraffatti, riproduzioni non autorizzate dei celebri gadget. Prodotti distribuiti dalla catena cinese Pop Mart e ormai diventati oggetti di culto per collezionisti e influencer. Questi piccoli mostriciattoli, dal valore di oltre 40 euro ciascuno, nella versione originale, sono stati rinvenuti in due esercizi commerciali del territorio lodigiano, durante controlli congiunti del Gruppo Lodi e della Compagnia di Casalpusterlengo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

falsi labubu ma identici agli originali nei negozi del lodigiano scattano sequestri e denunce

© Ilgiorno.it - Falsi Labubu (ma identici agli originali) nei negozi del Lodigiano: scattano sequestri e denunce

News recenti che potrebbero piacerti

falsi labubu identici agliFalsi Labubu (ma identici agli originali) nei negozi del Lodigiano: scattano sequestri e denunce -  I falsi erano realizzati con cura, completi di etichette, confezioni e perfino QR Code imitati alla perfezione. Secondo ilgiorno.it

Labubu, le bambole che spopolano: fioccano i sequestri di falsi - Cesena, 12 settembre 2025 – Bambole Labubu contraffatte nel mirino della Guardia di finanza di Forlì- Si legge su ilrestodelcarlino.it

Monza, falsi Labubu in vendita su una bancarella del mercato rionale: maxi sequestro di articoli contraffatti - Sono i «tarocchi», i peluche falsificati che imitano i pupazzetti creati dall’artista di Hong Kong Kasin Lung che ... milano.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Falsi Labubu Identici Agli