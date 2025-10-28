Falsi Labubu ma identici agli originali nei negozi del Lodigiano | scattano sequestri e denunce

Lodi, 28 ottobre 2025 – La febbre dei “Labubu”, i virali pupazzetti nati dalla fantasia dell’artista Kasing Lung, arriva anche nel Lodigiano. E con lei, purtroppo, la versione taroccata. I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Lodi hanno infatti s equestrato una ventina di articoli contraffatti, riproduzioni non autorizzate dei celebri gadget. Prodotti distribuiti dalla catena cinese Pop Mart e ormai diventati oggetti di culto per collezionisti e influencer. Questi piccoli mostriciattoli, dal valore di oltre 40 euro ciascuno, nella versione originale, sono stati rinvenuti in due esercizi commerciali del territorio lodigiano, durante controlli congiunti del Gruppo Lodi e della Compagnia di Casalpusterlengo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

