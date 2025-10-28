Falsi incidenti e falsi amici di famiglia | il vademecum anti truffa dell' Arma

Nei giorni scorsi, i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione e repressione dei reati concernenti le truffe agli anziani, hanno effettuato mirati servizi di prossimità in favore delle classi più deboli della popolazione. L'incontro si è. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Contenuti che potrebbero interessarti

QUINDICI, AVVOCATO AGLI ARRESTI PER TRUFFA ASSICURATIVA Un avvocato di Quindici (AV) è stato posto agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta su falsi incidenti stradali finalizzati a truffare le assicurazioni. L’operazione, avviata nel 2020 dal - facebook.com Vai su Facebook

«Falsi incidenti per frodare le assicurazioni»: in 16 nei guai - X Vai su X

Falsi incidenti, la grande truffa: due medici e sei avvocati manipolavano gli attestati. Sono 135 gli indagati - E poi tre arresti, tra cui un avvocato residente a Quindici. Secondo ilmattino.it

Falsi incidenti nel Vallo di Lauro: tre persone ai domiciliari per associazione a delinquere e frodi assicurative - Tre persone residenti nel Vallo di Lauro sono state poste agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino e condotta dal Commissariato di Pubb ... Lo riporta irpiniaoggi.it

Nuova grande truffa dei falsi incidenti: 135 indagati - Una rete di falsi incidenti stradali orchestrata per truffare le compagnie assicurative. Riporta ilfattovesuviano.it